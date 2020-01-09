شكرا لقرائتكم الأهلي يسمح لأعضاء التجمع الخامس بالاشترك فى مدارس الالعاب الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، السماح لأبناء أعضاء فرع التجمع الخامس بالإشتراك في مدارس الألعاب الرياضية المختلفة بجميع فروع النادي، على ألا يقتصر الأمر على فرع التجمع فقط، وذلك في إطار الخدمات والتسهيلات المقدمة لأعضاء النادي وأبنائهم، وشهدت الفترة الماضية نهضة إنشائية وخدمية على أعلي مستوي بداية من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة مرورًا بفرع مدينة نصر وصولًا لنظيره فى الشيخ زايد حيث تنوعت الخدمات والمزايا المقدمة لأعضاء النادي بالشكل الذى يليق بإسم أسرة الأهلي والراغبين فى الحصول على عضويته .

وكانت الساعات الماضية قد شهدت إقبالا كثيفا من الراغبين في الحصول على عضوية النادي الأهلي العاملة، وأيضا عضويات فروعه استغلالًا للعروض المالية التي تم الإعلان عنها من جانب مجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب والتي لاقت استحسانا كبيرا من الراغبين في الانضمام إلى أسرة النادي الأهلي والحصول على عضويته.

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وتبلغ قيمة العضوية حاليا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و200 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، تبلغ قيمة العضوية 600 ألف جنيه لجميع الفروع و250ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و300 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تصل قيمة العضوية بعد تفعيل قرار الزيادة إلى 750ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و250ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و250 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.

أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة وتسرى القيمة الجديدة للعضوية أعتيارًا من 1/4/2020 كما يحق لعضو الفرع (الشيخ زايد – التجمع الخامس) إستكمال المبلغ والحصول على العضوية العامة خلال فترة التقسيط بالقيمة الحالية دون النظر للزيادة التى سيتم تفعيلها أول أبريل.