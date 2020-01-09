شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يتعاقد مع أحد الشركات السعودية لرعاية الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تعاقده مع أحد الشركات السعودية لرعاية الملابس في مؤتمر صحفي بعد غد، السبت، بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسكندرية، حيث يحضر المؤتمر الصحفي محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، بجانب ممثلي الشركة وطلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وبعض نجوم الفريق.

ومن المنتظر، أن يعلن محمد مصيلحي، رئيس زعيم الثغر، عن مفاجآت سارة لجماهير سيد البلد في المؤتمر الصحفي.

يذكر أن إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم قررت نقل مباراة الاتحاد السكندري مع بيراميدز المقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء الخميس 16 يناير الحالي ضمن مباريات الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعب حرس الحدود بالأسكندرية بدلا من اقامتها بستاد الأسكندرية.

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جاء قرار نقل مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز بسبب الإصلاحات التي تجرى باستاد الإسكندرية الذى استضاف أكثر من مباراة مؤخراً بالدوري أو البطولة العربية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السكندرى قد فسخ عقد الليبى أحمد شلبى مدافع الفريق بالتراضى خلال الميركاتو الشتوى الحالى لإفساح المجال نحو التعاقد مع لاعب آخر فى ظل رغبة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق على التعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر لاستكمال مشوار زعيم الثغر الناجح بالدورى.

يبحث الاتحاد السكندرى عددًا من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة بأحد أندية الدوري التونسي أو المغربي للتعاقد مع أحدهم لسد الثغرة في الجانب الهجومى لسيد البلد خلال الميركاتو الشتوى الحالى بعد رحيل الغانى إيمانويل بناهينى للكوكب السعودى كبيع نهائى نظرًا لعدم اعتماد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق عليه بشكل أساسى فى ظل تواجد الثلاثى رزاق سيسيه والأوغندى إيمانويل اوكوى وخالد قمر وهو ما أضعف من مشاركة المهاجم الغانى فى التشكيلة.