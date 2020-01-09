شكرا لقرائتكم علي معلول نسر عام 2019 بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار النادي الأهلي على التونسي علي معلول ليكون أفضل لاعب بالفريق الأحمر في عام 2019 بعد المستويات الطيبة التي حققها الظهير الدولي التونسي رفقة الكتيبة الحمراء، ومساهمته في تتويج فريقه بلقب الدوري المصري للمرة 41 في تاريخه والرابعة على التوالي ولقب السوبر المصري.

وسجل علي معلول 11 أهداف بالموسم الماضي وصنع 13 آخرين ن في موسم هو الأفضل في مسيرة الدولي التونسي منذ انضمامه للمارد الأحمر، وكان من العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري، في موسم هو الأصعب في تاريخه.

وعلقت صفحة الأهلي على اختيار معلول نسر عام 2019 قائلة: " نقدم لكم نسر عام ٢٠١٩ هو لاعبنا علي معلول .. تهانينا لك ".

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وجاء اختيار معلول أفضل لاعب بالأهلي في العام الماضي وفقا لاختيارات الجماهير الحمراء التي فضلته على باقي اللاعبين بسبب مستوياته القوية بالموسم الماضي.

وانضم علي علول للأهلي عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي، وبات من العناصر الأساسية في صفوف المارد الأحمر، وبات أحد نجوم الفريق الأحمر ويرتبط بقصة حب طويلة مع الجماهير الأهلاوية، بعدما نجح في سد الثغرة التي كانت موجودة بالجبهة اليسرى.