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ريال مدريد يتأهل إلى نهائي السوبر بثلاثية في فالنسيا

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تغلب ريال مدريد على النقص العددي في صفوفه بسبب الإصابات وتأهل بجدارة إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في نسختها التاريخية المقامة حاليا بمدينة جدة اثر فوزه الكبير 3 - 1 على فالنسيا اليوم الأربعاء في الدور قبل النهائي للبطولة.

وقدم الريال هدية رائعة للجماهير السعودية والعربية التي احتشدت في مدرجات استاد مدينة الملك عبد الله (الجوهرة ) بمدينة جدة السعودية حيث قدم الفريق أداء رائعا على مدار شوطي المباراة وحقق فوزا مستحقا في هذه المباراة التي تمثل ضربة البداية في نسخة تاريخية للسوبر الإسباني حيث تقام البطولة بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى بعد إقامتها بالشكل المعتاد على مدار الفترة من 1982 وحتى النسخة الماضية في 2018 .

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ويلتقي الريال في النهائي يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي والتي تجمع الأحد بين وأتلتيكو مدريد على نفس الملعب.

وحسم الريال المباراة بشكل شبه تام من خلال هدفين سجلهما الألماني توني كروس وإيسكو في الدقيقتين 15 و39 .

وفي الشوط الثاني ، أكد الفريق الملكي انتصاره بالهدف الثالث الذي سجله الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 65 قبل أن يحرز دانيال باريخو هدف حفظ ماء الوجه لفالنسيا من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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