موغوروتسا إلى نصف النهائي الأول منذ نيسان/أبريل









اسماء السيد - بلغت الإسبانية غاربيني موغوروتسا نصف النهائي الأول لها منذ نسيان/أبريل 2019، وذلك بفوزها الخميس على الكازخستانية زارينا دياس 6-4 و2-6 و6-4 في دورة شينزين الصينية.

وبعد أن حققت الأربعاء فوزين متتاليين للمرة الاولى منذ بطولة رولان غاروس الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي، نجحت الإسبانية البالغة من العمر 26 عاما في بلوغ نصف النهائي الأول لها منذ تتويجها بطلة لدورة مونتيري المكسيكية في نيسان/أبريل الماضي.

وتأمل موغوروتسا التي تراجعت في تصنيف المحترفات الى المركز الخامس والثلاثين بعد أن تصدرته في أيلول/سبتمبر 2017، أن تواصل زحفها حتى الفوز بلقبها الاحترافي الثامن، من أجل الاستعداد بأفضل طريقة لبطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 20 الحالي، حيث تسعى الى احراز لقبها الكبير الثالث بعد رولان غاروس الفرنسية عام 2016 وويمبلدون الإنكليزية عام 2017.

وتلتقي الإسبانية التي وصلت ايضا الى نهائي ويمبلدون عام 2015 في حين تبقى أفضل نتيجة لها في أستراليا الدور ربع النهائي عام 2017، في نصف النهائي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الخامسة التي تغلبت بدورها على الصينية وانغ كيانغ الرابعة 3-6 و6-4 و6-3 .