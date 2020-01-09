مواعيد مباريات اليوم الخميس 9/1/2020 والقنوات الناقلة

نقدم موعد المباريات الهامة للأندية العالمية والعربية في مختلف البطولات لعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وسوف ‏ نعرض اليوم الخميس موعد كل مباراة و القناة التي سوف تقوم بنقلها مباشرةً.

‏ مواعيد مباريات اليوم الخميس 9/1/2020

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الدوري الأسباني

‏ ‏موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد لعشاق الدوري الأسباني، حيث يلتقي الناديين في مباراة نصف نهائي الكأس الأسباني. ‏

وتعرض المباراة الساعة 9 مساء اليوم على قناة”KSA sport 1 ”

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‏ الدوري السعودي

‏يلتقي العدالة ضد الفيحاء الساعة 4:45 مساء اليوم، وتعرض المباراة على قناة “KSA sport 1 “‏

‏ كأس إيطاليا

‏يلتقي كلا من تورينو ضد جنوى في مباراة نهائي كأس إيطاليا الساعة 10 مساء اليوم

‏ ‏ الدوري الجزائري

‏تنطلق مباراة نادي وفاق سطيف ضد نادي مولودية الجزائري في تمام الساعة 6 مساء اليوم. ‏