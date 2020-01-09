مواعيد مباريات اليوم الخميس 9/1/2020 والقنوات الناقلة

نقدم موعد المباريات الهامة للأندية العالمية والعربية في مختلف البطولات لعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وسوف نعرض اليوم الخميس موعد كل مباراة و القناة التي سوف تقوم بنقلها مباشرةً.
مواعيد مباريات اليوم الخميس 9/1/2020
الدوري الأسباني
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد لعشاق الدوري الأسباني، حيث يلتقي الناديين في مباراة نصف نهائي الكأس الأسباني.
وتعرض المباراة الساعة 9 مساء اليوم على قناة”KSA sport 1 ”
الدوري السعودي
يلتقي العدالة ضد الفيحاء الساعة 4:45 مساء اليوم، وتعرض المباراة على قناة “KSA sport 1 “
كأس إيطاليا
يلتقي كلا من تورينو ضد جنوى في مباراة نهائي كأس إيطاليا الساعة 10 مساء اليوم
الدوري الجزائري
تنطلق مباراة نادي وفاق سطيف ضد نادي مولودية الجزائري في تمام الساعة 6 مساء اليوم.