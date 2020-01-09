الاتحاد السكندري يعلن عن تعاقده مع أحد الشركات السعودية لرعاية الملابس

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ومن المنتظر، أن يعلن محمد مصيلحي رئيس زعيم الثغر عن مفاجآت سارة لجماهير سيد البلد في المؤتمر الصحفي.
جاء قرار نقل مباراة الاتحاد السكندري و بيراميدز بسبب الإصلاحات التي تجرى باستاد الإسكندرية الذى استضاف أكثر من مباراة مؤخراً بالدوري أو البطولة العربية.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.
وكان مجلس إدارة الاتحاد السكندرى قد فسخ عقد الليبى أحمد شلبى مدافع الفريق بالتراضى خلال الميركاتو الشتوى الحالى لإفساح المجال نحو التعاقد مع لاعب آخر فى ظل رغبة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق على التعاقد مع عدد من اللاعبين السوبر لاستكمال مشوار زعيم الثغر الناجح بالدورى.
يبحث الاتحاد السكندرى عددًا من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة بأحد أندية الدوري التونسي أو المغربي للتعاقد مع أحدهم لسد الثغرة في الجانب الهجومى لسيد البلد خلال الميركاتو الشتوى الحالى بعد رحيل الغانى إيمانويل بناهينى للكوكب السعودى كبيع نهائى نظرًا لعدم اعتماد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق عليه بشكل أساسى فى ظل تواجد الثلاثى رزاق سيسيه والاوغندى إيمانويل اوكوى وخالد قمر وهو ما أضعف من مشاركة المهاجم الغانى فى التشكيلة .
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