شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم بطاقة "كاسونجو" بعد مخاطبة الاتحاد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مسؤولو الزمالك، البطاقة الدولية الخاصة بالكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، اليوم الخميس، بعد مخاطبة الاتحاد المغربى لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة لإرسال بطاقة اللاعب الذى أنهى إعارته للوداد المغربى خلال الفترة الماضية، لعدم حصوله على مستحقاته المالية بجانب عدم قيده ضمن صفوف الفريق المغربى بعد انتقاله إليه فى الصيف الماضى قبل قطع الإعارة.

وبذلك يحق للزمالك قيد اللاعب فى قائمته المُشاركة فى دورى أبطال إفريقيا حال الرغبة فى ذلك لعدم مشاركته مع الفريق المغربى فى البطولة الأفريقية، وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الكونغولي كابونجو كاسونجو لاعبا على ذمة النادي و يؤدي في الوقت الحالي تدريبات مع الفريق من أجل الحفاظ على مستواه، مشيرا إلى أنه يتدرب بموافقة الجهاز الفني للفريق، وأضاف المشرف على الكرة أن وضوح موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق سيترتب على مدى رغبة كارتيرون مؤكدا أنه لايزال هناك فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ذلك الأمر.

وخاض الكونغولى كابونجو كاسونجو، فترة تدريبات تأهيلية خلال الفترة الماضية، بعدما فسخ تعاقده مع النادى المغربى لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته المالية، بعد انتقاله إلى صفوف الوداد ضمن صفقة انتقال المغربى محمد أوناجم، إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وفوجئ كاسونجو بعدم قيده مع الوداد المغربى عقب حصوله على إجازة قضاها فى بلاده ثم عاد مرة أخرى إلى القاهرة، وخاض مرحلة إعداد تأهيلية تمهيدًا للعودة للمشاركة فى المباريات خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير.

وانضم كاسونجو إلى الزمالك صيف 2017 قادمًا من الاتحاد السكندرى، بعدما قدم موسمًا جيدًا مع الاتحاد السكندرى، حيث شارك مع الأبيض فى 41 مباراة بالدورى الممتاز، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 3 اهداف، فيما شارك فى 6 مباريات ببطولة كأس مصر، وأحرز خلالها 4 أهداف، كما شارك فى 3 مباريات البطولة العربية أحرز خلالها هدفين، وشارك فى 3 مباريات ببطولة الكونفدرالية أحرز خلالها هدفين، وانتظم اللاعب الكونغولى فى تدريبات الزمالك الجماعية فى الفترة الأخيرة لتجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات حيث يترقب مسؤولى النادى الأبيض الموقف النهائى لكارتيرون من مسألة قيده من عدمه.