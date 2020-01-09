شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت تقنية الفيديو بقوة من الظهور فى الدورى المصرى هذا الموسم، بعد توصل اتحاد الكرة لاتفاق مع إحدى الشركات العالمية على تولى ملف تطبيق التقنية، على أن يتم إعلان كافة التفاصيل فى مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات.

س: كيف تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتطبيق التقنية؟

ج: شهدت الفترة الأخيرة جهودا كبيرة من وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، لإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسبانية التى ستتولى تطبيق التقنية فى الملاعب المصرية، بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن، حيث وافقت الوزارة على التعاقد مع الشركة.

س: ما هى تفاصيل الاتفاق؟

ج: من المقرر أن تشهد الساعات المقبلة توقيع العقود بشكل رسمى بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية، بعد إتمام الاتفاق على كافة البنود، وأبرزها أن يستمر العقد لمدة 3 سنوات ونصف، واختار اتحاد الكرة سبيل التأجير التمويلى ينتهى بالبيع والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، ما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.

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س: متى تصل أجهزة تقنية الفيديو؟

ج: أعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وصول الدفعة الأولى من الأجهزة الخاصة بتطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى، الذى ينطلق أواخر شهر فبراير المقبل، على أن تصل الدفعة الثانية خلال ساعات.

س: متى يبدأ الحكام المصريون التدريب على التقنية؟

ج: قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مشاركة 60 حكماً فى تدريبات تقنية الفيديو بشكل مبدئى، على أن يتم تحديدهم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تقرر انطلاق تدريبات الحكام على تطبيق تقنية الفيديو يوم 13 يناير الجاري تمهيدا لتطبيقها فى الدورى العام بداية من الدور الثانى، موضحا أن استاد القاهرة يستضيف التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع إحدى الشركات الإسبانية التى تولت تطبيق التقنية فى أمم أفريقيا 2019 للكبار.

س: ما هى تكلفة تطبيق التقنية ومن سيتحملها؟

ج: يتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزءًا من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.