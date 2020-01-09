شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يتخذ قرارا عاجلا فى شكوى الزمالك ضد كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اتخاذ قرار جديد بخصوص الشكوى المقدمة من نادى الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الحالي.

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وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد، الذى يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم الزمالك، إلى جانب التعاقد مع الأهلى، وتضمن الخطاب المرسل من الزمالك ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال وقانونية تعاقده مع الأهلى.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى سدد ما يقرب من 15 مليون جنيه نقدا قبل الموافقة على قيد اللاعب محمود كهربا الوافد الجديد من أفيس البرتغالى، بعدما قرر اتحاد الكرة عدم السماح لأى ناد بالقيد إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة على الأندية.

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى بعد مراجعة الإدارة المالية تبين أحقية اتحاد الكرة لديه فيما يقرب من 15 مليون جنيه، عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأهلى.

وأنهى النادى الأهلى إجراءات قيد محمود كهربا فى صفوف القلعة الحمراء رسميا بعد سداد المتأخرات على النادى، وتواجد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، فى مقر اتحاد الكرة منذ قليل لإنهاء إجراءات قيد كهربا، بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة.

وعقد مرجان جلسة مع وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرك جلسة للتشاور حول هذه الأمور ومحاولة إنهائها حتى يتم قيد اللاعب رسميا فى القائمة الحمراء بعد وصول البطاقة الدولية رسميا.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة، مؤخرا، وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا جناح الأهلى الجديد من أفيس البرتغالى، ليتم إنهاء الجدل حول هذا الأمر.