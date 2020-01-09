شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص تكشف عن الشعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت اللجنة العليا المنظمة لأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020 عن شعار الألعاب، والتى تقام بالقاهرة فى الفترة من 23 وحتى 31 يناير 2020.

ووصف المهندس أيمن عبد الوهاب، رئيس اللجنة العليا المنظمة والرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى، بأنه تمت المراعاة فى تصميم شعار أول العاب أفريقية بأن يشمل المرتكزات الأساسية التى تستند عليها إقامة تلك الألعاب، على اعتبار أنها أول ألعاب قارية فى تاريخ الأولمبياد الخاص، وتعد أول ألعاب فى العالم يتساوى فيها عدد اللاعبين الذكور مع عدد اللاعبات الإناث، متخطية بذلك نسبة الألعاب العالمية الأخيرة التى أقيمت بأبوظبى مارس 2019 والتى كانت تعد إنجازاً فى ذلك الوقت بوصولها إلى نسبة 60:40 لأول مرة، حيث كانت نسبة الإناث فى جميع الألعاب العالمية والإقليمية التى سبقتها لا تتعدى 30 فى المائة .

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وتنطلق الفكرة الرئيسية للشعار الذى تم تصميمه على هيئة خريطة القارة الأفريقية مدمجة مع شعار الأولمبياد الخاص ومن خلال النظرة الأعمق للشعار ستجد وجه أفريقى ممثلاً لكل من المرأة والرجل الإفريقيين بارز من خلال التقاسيم والشفاة الأفريقية المميزة، وبغطاء الرأس التقليدى الزولو للمرأة أو بدونها لتمثل الرجل. وترجع القبعة الزولو التقليدية إلى القبائل المتواجدة فى جنوب إفريقيا وينتشر بعضهم أيضا فى كل من زيمبابوى وزامبيا وموزمبيق، ويتكلم الزولو لغة البانتو.

وترتكز خلفية الشعار على مجموعة من الرسومات والأيقونات الأفريقية الثابتة والمعروفة. فكل رسم يرمز إلى دولة أفريقية من الدول ال42 التى سوف تشارك فى أول ألعاب قارية أفريقية .

كان أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة قد عقد اجتماعا مع أيمن عبد الوهاب تطرق اللقاء للحديث حول التجهيزات المتعلقة باستقبال اللاعبين، والوفود المرافقة لهم المشاركين فى الأولمبياد، وكل الأمور اللوجستية والإدارية الخاصة بالبطولة، وكذا تشكيل اللجان الفرعية، وبرنامج المنافسات المخصص للمشاركين الذى من المتوقع أن يصل عددهم إلى 768 لاعبًا يتنافسون فى رياضات خماسيات كرة القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى.