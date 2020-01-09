صفحة الأهلى تختار على معلول نسر 2019

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وسجل على معلول 11 هدفاً الموسم الماضى وصنع 13 آخرين فى موسم هو الأفضل خلال مسيرة الدولى التونسي منذ انضمامه للمارد الأحمر، وكان من العناصر الأساسية التى ساهمت في تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري، في موسم هو الأصعب في تاريخه.
وعلقت صفحة الأهلي على اختيار معلول نسر عام 2019 قائلة، "نقدم لكم نسر عام 2019 هو لاعبنا على معلول.. تهانينا لك ".
وجاء اختيار معلول أفضل لاعب بالأهلي في العام الماضي وفقا لاختيارات الجماهير الحمراء التي فضلته على باقي اللاعبين بسبب مستوياته القوية بالموسم الماضي.
وانضم علي علول للأهلي عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي، وبات من العناصر الأساسية في صفوف المارد الأحمر، وبات أحد نجوم الفريق الأحمر ويرتبط بقصة حب طويلة مع الجماهير الأهلاوية، بعدما نجح في سد الثغرة التي كانت موجودة بالجبهة اليسرى.
وواصل الأهلى إبداعه هذا الموسم وحقق الفوز العاشر على التوالى على فريق إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لينفرد المارد الأحمر بصدارة الدورى بالعلامة الكاملة بتحقيقه 30 نقطة من 10 مباريات ومازال لديه مباراتين مؤجلتين كما يحتفظ بلقب الأقوى هجوماً برصيد 28 هدفاً وبلقب الأقوى دفاعاً حيث لم تتلق شباكه سوى هدفين.
وأصبح السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على بُعد مباراة واحده من معادلة رقم مدرب الأهلى التاريخى مانويل جوزيه الذى حقق 11 فوزا متتاليا موسم 2005_2006، وأيضاً على بُعد 7 مباريات لمعادله رقم جوزيه فى ولايته الثانية بتحقيقه 17 فوزا متتاليا موسم 2004_2005، وعلى بُعد 6 مباريات لمعادلة رقم موسم 2017_2018 بفوز الاهلى بـ16 مباراة على التوالى.
على معلول
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