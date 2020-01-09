شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 9 يناير 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وكان أبرزها الأهلي يتلقى تأكيداً من الجبلاية بتطبيق الفار فى الدور الثانى للدورى، والأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وزيسكو غداً.

طارق حامد ينتظم فى مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو

انتظم طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك فى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، لتجهيزه للتواجد مع الفريق فى مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، التى ستجمع الفريقين فى التاسعة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام باستاد السلام، بحضور 10 آلاف مشجع.

الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وزيسكو غداً

وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع من جماهير نادى الزمالك فى مباراة الغد أمام زيسكو الزامبى على استاد السلام فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويسعى مسئولو نادى الزمالك لزيادة العدد إلى 15 ألفاً، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة، قبل طرح التذاكر عبر موقع تذكرتى أمام الجماهير الراغبة فى الحضور.

الأهلي يتوجه إلى مدينة بولاوايو بطائرة خاصة قبل مواجهة بلاتينيوم

يتوجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي من العاصمة الزيمبابوية هرارى إلى مدينة بولاوايو عبر طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم، وأدى الأهلى مرانه الأول أمس بعد وصول البعثة تحت الأمطار، وفضل فايلر أن يخوض اللاعبون مرانا خفيفا، لاسيما أن البعثة وصلت إلى فندق الإقامة ظهر أمس بعد رحلة سفر وصلت 12ساعة تخللها ترانزيت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

جوميز يتسلم تقريرا فنيا عن الإسماعيلى من أدهم السلحدار

يتسلم الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، تقريراً شاملاً من أدهم السلحدار عن الفريق واحتياجاته ولاعبيه وغيرها من الأمور الفنية التى قد يستعين بها المدرب الجديد الذى بدأ تجربته مع الدراويش منذ أمس رسمياً، ورغم الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق.

الأهلي يتلقى تأكيداً من الجبلاية بتطبيق الفار فى الدور الثانى للدورى

تلقت إدارة النادى الأهلى تأكيداً من نظيرتها فى اتحاد الكرة على تطبيق تقنية الفيديو " الفار " بداية من مباريات الدور الثانى، استجابة لرغبة النادى الأحمر وباقى الأندية الأخرى بعد تكرار أخطاء التحكيم فى الفترة الأخيرة، ما جعل الجبلاية تقرر تطبيق الفار حتى تتجنب ارتكاب الأخطاء التى تكررت فى الفترة الأخيرة .

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الزمالك يسلم دعوات مواجهة زيسكو لبطل زامبيا فى اجتماع فندق الأبيض

قرر مسؤولو الزمالك تسليم دعوات حضور مباراة الفريق الأبيض مع زيسكو يونايتد الزامبى لمسؤولى بعثة بطل زامبيا، فى الاجتماع الفنى المُحدد له اليوم الخميس، قبل المباراة التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام باستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

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