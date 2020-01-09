شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل تعلم كم لاعب شارك مع فايلر في 17 مباراة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفى سبيل ذلك يبذل فايلر جهدا فى منح كل اللاعبين فرصة المشاركة فى المباريات الرسمية بما لا يخل بمبدأ الحفاظ على القوام الأساسى، بحيث لا يؤثر إدخال عناصر جديدة من اللاعبين الاحتياطيين سلبا على الفريق ككل، ولتطبيق العدالة فى منح الفرصة الكاملة لكل اللاعبين، وهو ما يحدث مع سياسته في تطبيق عدد كبير من اللاعبين.

لمعرفة عدد اللاعبين الذين شاركوا في المباريات هذا الموسم من هنا:

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعاً مع لجنة التخطيط في غضون الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية مهمة منها ملف التجديد للرباعي أحمد فتحي، وليد سليمان ، حسام عاشور وشريف إكرامي ،بجانب بحث العروض التى تأتي لأكثر من لاعب بالفريق يأتي في مقدمتهم ، صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدي فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلي يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم في ميركاتو الشتاء الحالي بناءً على طلب رينيه فايلر

لجنة الكرة بالأهلى، أوصت بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجاري وعدم الموافقة على العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية يأتي في مقدمتها سموحة وإنبي، وتبدو "وصية" لجنة الكرة غير مؤثرة في مصير صلاح محسن إذ أن القرار الأول والأخير سيكون للمدرب السويسري الذى سبق وألمح لرغبته في رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة وهو ما أكد عليه المدرب السويسري مؤخرًا لإدارة الأهلي، حيث أبلغها بعدم الحاجة لجهود اللاعب في الفترة المقبلة وهو نفس الأمر بالنسبة لعمار حمدي.