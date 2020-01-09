شكرا لقرائتكم خبر عن شرط قاسٍ من فايلر لضم "جوميز" أسوان للأهلى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استمرار محمد الصباحي مهاجم أسوان على نفس المستوى الذي يقدمه حالياً لكي ينضم للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، خاصة بعد الحصول على توقيعه، عقب تألقه اللافت مع ممثل الصعيد هذا الموسم، فى الوقت الذى يتعذر انضمامه خلال الميركاتو الشتوى الجارى، لرغبة فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبى جاهز.

ولقب محمد الصباحي بجوميز بسبب احتفاله على طريقه المهاجم الفرنسي جوميز لاعب الهلال السعودي، في الوقت الذي عرض مسئولو الأهلي الأمر برمته على السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب سواء بالشروع في اجراءات ضمه أو صرف النظر عن الأمر، وإن كان هناك اقتناع داخل لجنة التخطيط بالنادي بقناعات اللاعب، وأنه سيمثل إضافة كبيرة لصفوف الفريق في المستقبل القريب.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية في زيمبابوي استعداداً لمباراة بلاتينيوم المقرر لها عصر بعد غد، السبت، في الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويحاول الجهاز الفني مواجهة أزمة الإجهاد التى يعاني منها الفريق بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى زيمبابوي، وضم فايلر 20 لاعبًا إلى قائمة الفريق المسافرة إلى زيمبابوي، هم: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وجيرالدو، وأجايي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» ، ويترأس البعثة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة.

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي إجتماعاً مع لجنة التخطيط في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية هامة منها ملف التجديد للرباعي أحمد فتحي ، وليد سليمان ، حسام عاشور وشريف إكرامي ،بجانب بحث العروض التى تأتي لأكثر من لاعب بالفريق يأتي في مقدمتهم ، صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدي فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلي يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم في ميركاتو الشتاء الحالي بناءً على طلب رينيه فايلر