شكرا لقرائتكم خبر عن سيف المقاولون يتحدث عن عروض يناير ولقب الهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة عروض الرحيل عن ذئاب الجبل، التي ترددت عنها الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية، خاصة وأن مهاجم المقاولون يعيش حالة من التألق مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري.

وقال الجزيري في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لا أفكر في أي عروض في الوقت الحالي، كل تركيزي مع الفريق وأسعى لتطوير مستواي في المباريات المقبلة، عقدي يمتد لموسمين إضافيين مع المقاولون، وأتمنى الحصول على لقب الهداف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، كما يعتبر المقاولون صاحب ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، فلم تستقبل شباك الذئاب سوى 7 أهداف فقط خلال 12 جولة.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق وسيف الجزيري فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف لكل منهما.

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وشارك سيف الدين الجزيري في 11 مباراة مع المقاولون بواقع مباراة في كأس مصر و10 مباريات في الدوري العام، سجل التونسي 4 أهداف وصنع 3 أخرى لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 7 أهداف للمقاولون في الموسم الجاري.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة النحاس، فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف كثانى أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري العام بعد النادى الأهلى الذى لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادي مصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد الكلية الحربية.