شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. صراع "أوروبي_إفريقي_آسيوي" لحسم صفقة الأهلي الحائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال ملف المهاجم الأجنبي الجديد المقرر أن يدعم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية محل غموض ، خاصة بعد ابتعاد النيجيري بليسينج ايليكي مهاجم لوزيرين السويسري عن الانتقال إلى القلعة الحمراء، بسبب عدم التوصل إلى صيغة تفاهم مع ناديه حول شراء المدة المتبقية من قيمة عقده، وبدأوا البحث عن مهاجمين جدد.

ولم يغلق مسئولو النادي الأهلي ملف المهاجم النيجيري إليكي رغم تعثر المفاوضات ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب تمسك إدارة ناديه باستمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ النادي الأهلي الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر فشل الوصول الى اتفاق مع نادي لوزيرن السويسري بشأن انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية ليبدأ الجهاز الفني مهمة البحث عن مهاجم بديل حالياً.

وهناك مجموعة من المهاجمين الأجانب المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الانتقالات الشتوية الجارية، منهم من يلعب في الدوريات الإفريقية ومنهم من يلعب في الدوريات الآسيوية والأوروبية،

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سوبر كورة يستعرض أبرز المهاجمين الأجانب المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي، اضغط هنا

جدير بالذكر ان ، بعثة الأهلي تغادر العاصمة هراري في السابعة صباح غد الجمعة متجهة إلى ولاية بولاوايو التي تحتضن لقاء الأهلي وبلاتينيوم عصر السبت المقبل.