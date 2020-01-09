شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الاشتراك بمدارس الألعاب الرياضية بالأهلي لأبناء أعضاء فرع التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، السماح لأبناء أعضاء فرع التجمع الخامس بالاشتراك فى مدارس الألعاب الرياضية المختلفة بجميع فروع النادى، على ألا يقتصر الأمر على فرع التجمع فقط، وذلك فى إطار الخدمات والتسهيلات المقدمة لأعضاء النادى وأبنائهم.

وشهدت الفترة الماضية نهضة إنشائية وخدمية على أعلى مستوى بداية من مقر النادى الرئيسى بالجزيرة مرورًا بفرع مدينة نصر وصولًا لنظيره فى الشيخ زايد، وتنوعت الخدمات والمزايا المقدمة لأعضاء النادى بالشكل الذى يليق باسم أسرة الأهلى والراغبين فى الحصول على عضويته .

وحرص مجلس الأهلى على الاهتمام بالجانب الإنشائى وهو لما لمسه الأعضاء بعد عمليات التطوير الأخيرة تلك التى أحدثت نقلة نوعية تضاهى أحدث الأندية الأوربية، واستهدفت فى المقام الأول تقديم خدمات تليق بأعضاء النادى، بما يتناسب مع اسم وعراقة الأهلى.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت إقبالا كثيفا من الراغبين فى الحصول على عضوية النادى الأهلى العاملة، وأيضا عضويات فروعه استغلالًا للعروض المالية التى تم الإعلان عنها من جانب مجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب والتى لاقت استحسانا كبيرا من الراغبين فى الانضمام إلى أسرة النادى الأهلى والحصول على عضويته.

وتبلغ قيمة العضوية حاليا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع الفروع، و175ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و200 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة، أما بالنسبة للمؤهل دون العالى فتبلغ قيمة العضوية 600 ألف جنيه لجميع الفروع و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و300 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تصل قيمة العضوية بعد تفعيل قرار الزيادة إلى 750ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع الفروع، و250ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و250 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.

Advertisements

أما بالنسبة للمؤهل دون العالى، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة وتسرى القيمة الجديدة للعضوية أعتيارًا من 1/4/2020 كما يحق لعضو الفرع (الشيخ زايد – التجمع الخامس) استكمال المبلغ والحصول على العضوية العامة خلال فترة التقسيط بالقيمة الحالية دون النظر للزيادة التى سيتم تفعيلها أول أبريل.