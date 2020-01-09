شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. أرقام مميزة لـ عبد الله السعيد مع بيراميدز بالموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن رحل عبدالله السعيد عن النادى الأهلي وهو كل يوم فى تحد جديد ليثبت للجميع أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه، حيث إن هناك بعض الجماهير التي كانت ترى أن بخروجه من بوابة الفريق الأحمر سينخفض مستواه تدريجياً وسيغيب عن الأضواء، خاصة مع تقدمه فى العمر، إلا أن عبدالله السعيد نجح فى التغلب على كل هذه الأمور، خاصة عند انتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز فى يناير الماضى، لينفجر فنياً بشكل كبير ويقدم مستوى رائع، بل أنه بمثابة قائد للفريق بكل ما تحمل الكلمة من معنى

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد انضم إلى صفوف نادى بيراميدز قادماً من أهلى جدة السعودى فى 4 يناير 2019، ليقود الفريق السماوى للفوز على النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف فى مباراة الفريقين بنفس اليوم حيث سجل هدفاً وصنع أخر، ورحل عبد الله السعيد عن الأهلي إلى الدوري الفنلندي ثم للأهلي السعودي قبل أن ينضم إلى بيراميدز.

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السعيد صاحب الـ34 عامًا يتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري برصيد تسعة أهداف بفارق هدفين عن محمد شريف لاعب فريق إنبي صاحب المركز الثاني حاليًا.