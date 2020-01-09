شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء يظهر فى ودية الطلائع مع الشمس لإنهاء إجراءات جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش فى ناديه بالوقت الحالى سعياً لإنهاء إجراءات جراحة الرباط الصليبى، التى تعرض لها فى هزيمة طلائع الجيش بثلاثية دون رد أمام ضيفه حرس الحدود ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدورى العام، والتى سجلها محمد عبد اللطيف جريندو "هاتريك" فى الدقائق 12 و48 و 89.

ويخوض فريق طلائع الجيش حالياً مباراة ودية مع نظيره الشمس على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً للإسماعيلى، وحرص نجوم الفريقين على مساندة ودعم أحمد علاء فى أزمته متمنين له سرعة العودة للملاعب، وأغلق الجهاز الفنى للطلائع بقيادة طارق يحيى صفحة الخسارة من حرس الحدود نظرا لضيق الوقت استعداداً للدراويش حيث بدأ على الفور الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى ويلعب البدلاء مباراة ودية مع الشمس حالياً فيما تخوض العناصر الاساسية تدريبات استشفائية .

ويستعد الطلائع لمواجهة الإسماعيلى فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى، ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

وتعرض أحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، خلال مباراة حرس الحدود فى الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري، وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها المدافع بعد المباراة إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يجرى أحمد علاء العملية الجراحية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، جدير بالذكر أن أحمد علاء يلعب لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادى الأهلى ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إجرائه جراحة الرباط الصليبى.