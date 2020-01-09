فتح الاشتراك بمدارس الألعاب الرياضية بالأهلي لأبناء أعضاء فرع القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر السماح لأبناء أعضاء فرع القاهرة الجديدة بالإشتراك في مدارس الألعاب الرياضية المختلفة بجميع فروع النادي، على ألا يقتصر الأمر على فرع التجمع فقط، وذلك في إطار الخدمات والتسهيلات المقدمة لأعضاء النادي وأبنائهم.

وشهدت الفترة الماضية نهضة إنشائية وخدمية على أعلي مستوي بداية من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة مرورًا بفرع مدينة نصر وصولًا لنظيره فى الشيخ زايد حيث تنوعت الخدمات والمزايا المقدمة لأعضاء النادي بالشكل الذى يليق بإسم أسرة الأهلي والراغبين فى الحصول على عضويته .

وحرص مجلس الأهلي على الإهتمام بالجانب الإنشائي وهو لما لمسه الأعضاء بعد عمليات التطوير الأخيرة تلك التي أحدثت نقلة نوعية تضاهي أحدث الأندية الأوربية، واستهدفت في المقام الأول تقديم خدمات تليق بأعضاء النادي، بما يتناسب مع اسم وعراقة الأهلي .

وكانت الساعات الماضية قد شهدت إقبالا كثيفا من الراغبين في الحصول على عضوية النادي الأهلي العاملة، وأيضا عضويات فروعه استغلالًا للعروض المالية التي تم الإعلان عنها من جانب مجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والتي لاقت استحسانا كبيرا من الراغبين في الانضمام إلى أسرة النادي الأهلي والحصول على عضويته.

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وتبلغ قيمة العضوية حاليا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و200 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.

أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، تبلغ قيمة العضوية 600 ألف جنيه لجميع الفروع و250ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و300 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تصل قيمة العضوية بعد تفعيل قرار الزيادة إلى 750ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و250ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و250 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة.

أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع القاهرة الجديدة وتسرى القيمة الجديدة للعضوية أعتيارًا من 1/4/2020 كما يحق لعضو الفرع (الشيخ زايد – التجمع الخامس) إستكمال المبلغ والحصول على العضوية العامة خلال فترة التقسيط بالقيمة الحالية دون النظر للزيادة التى سيتم تفعيلها أول أبريل.