رسميًا.. معلول نسر الأهلي في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن النادي الأهلي عن لاعب العام حيث استطاع الدولي التونسي وظهير أيسر الفريق الأحمر علي معلول أن يحصل على جائزة أفضل لاعب لعام 2019.

معلول استطاع أن يظهور بمستوى مميز رفقة الفريق الأحمر خلال عام 2019 حيث استطاع أن يسجل 11 هدفًا ويصنع 13 تمريرة حاسمة.

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ويُعد معلول أحد الأعمدة الأساسية في صفوف القلعة الحمراء منذ انتقاله من صفوف الصفاقسي التونسي في صيف 2016.

ويستعد الدولي التونسي للمشاركة مع الأهلي في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل ضمن مباريات المرحلة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع الثنائي النجم الساحلي التونسي والهلال السوادني برصيد ست نقاط، في المقابل يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي المجموعة بدون نقاط إثر تلقيه ثلاث هزائم.