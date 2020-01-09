تقرير.. 3 أشياء.. ماذا تغير في زيسكو بعد مباراة الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستضيف الزمالك على ملعب السلام منافسه زيسكو الزامبي في لقاء سيقام مساء غد الجمعة ضمن حسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك استطاع في الجولة الماضية أن يعود من زامبيا بنقطة التعادل بعدما انتهت المباراة السابقة بالتعادل الإيجابي (1-1) ليصبح الفريق الأبيض في المركز الثاني برصيد أربع نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن المقدمة حيث يتصدر مازيمبي الكونغولي الترتيب برصيد سبع نقاط.

لكن ماذا تغير في زيسكو بعد المباراة الأخيرة أمام الزمالك؟ هذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- خسارة محلية:

بعد مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا خاض فريق زيسكو مباراة محلية أمام فوريست رينجرز حيث انتهى اللقاء بخسارة منافس الفريق الأبيض بهدف دون رد في إطار المرحلة السادسة عشر من منافسات الدوري الزامبي.

هذه المباراة كانت الأخيرة لزيسكو قبل مباراة الزمالك المقبلة إلا أن الخسارة لم تمنع بطل زامبيا من الاحتفاظ بالصدارة بامتلاكه 31 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن نابسا ستارز صاحب المركز الثاني كما يمتلك زيسكو ثلاث مباريات مؤجلة.

- صفقة هجومية:

Advertisements

قبل مباراة الزمالك في الجولة الرابعة دعّمت إدارة زيسكو الفريق بصفقة هجومية من خلال التعاقد مع الكونغولي كريس ماجولو.

النادي الزامبي أعلن عبر موقعه الرسمي أن مهاجمه الجديد الذي سيكون متاحًا في مواجهة الزمالك وقع على عقد جديد مدته موسمين.

رئيس نادي زيسكو يونايتد ريتشارد مولينجا علّق عن صفقة فريقه الجديدة قائلاً :"من الرائع التعاقد مع كريس ماجولو لمدة عامين، سيكون اللاعب دفعة قوية وفتاكة لهجومنا".

بطل زامبيا قام بتمديد تعاقده مع المهاجم الكيني الدولي جيسي جاكسون لعامين إضافيين، ضمن خطة النادي للحفاظ على نجومه.

- تحذير:

جورج لواندامينا المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي، علّق على مباراة الزمالك ، قائلاً :" فريقي يُعد من الفرق الكبيرة التي تستطيع التغلب على أصعب الظروف".

وأضاف المدير الفني الزامبي في تصريحات نقلتها صحيفة "Zambian football" :"لو استطعنا الحصول على النقاط الثلاث في مباراة الزمالك سنصبح الأقرب للتأهل للدور المقبل".