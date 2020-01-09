يتفوق على ميسي ورونالدو خارج القائمة.. صلاح أغلى ثالث لاعب في العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية عن تفوق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الأرجنتيني ليونيل ميسي في قائمة أغلى اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، هو منظمة بحثية وتعليمية مستقلة تقع في نيوشاتيل السويسرية، وتركز على الدراسات الإحصائية للقضايا المتعلقة بكرة القدم؛ وفي هذا البحث أجرت المنظمة بحثا عن اللاعبين الأغلى في العالم من الدوريات (الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والألماني، والفرنسي).

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، القائمة التي تصدرها النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي بقيمة 226 مليون جنيه إسترليني، ثم جاء الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، في المركز الثاني بقيمة 190 مليون إسترليني.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن القائمة بالإضافة إلي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.. وفي الجدول التالي تعرفوا على ترتيب هؤلاء اللاعبين وقيمتهم:

قائمة الأغلى: