18 لاعبًا.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة زيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق الأبيض التي تستعد لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره نظيره زيسكو يونايتد في التاسعة مساء غد الجمعة في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة عودة حازم إمام للقائمة، بينما غاب عبد الله جمعة، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد صبحي وكريم بامبو.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل

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خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد السلام، حازم إمام، محمد عبدالشافي

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد "زيزو"، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، إسلام جابر، مصطفى فتحي

خط الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى بمجموعات أفريقيا، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، يليه زيسكو في المركز الثالث برصيد 2 نقاط، بينما يتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 7 نقاط.