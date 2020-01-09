"باروندو" للاعبي منتخب اليد : لن أرضي سوي بالفوز والمكسب فقط هو المهم

تبدأ اليوم مرحلة العد التنازلي لبطولة الأمم الافريقية لكرة اليد التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 الي 26 من يناير الجاري حيث يخوض منتخب اليد معسكره المغلق والأخير بقيادة المدير الفني الأسباني للمنتخب الوطني روبيرتو باروندو جارسيا في المركز الاوليمبي لاعداد المنتخبات الوطنية بالمعادي ولمدة خمسة أيام فقط قبل السفر الثلاثاء المقبل الي تونس لخوض غمار بطولة أمم افريقيا التي يسعي منتخب مصر لانتزاع اللقب الافريقي من ملعب رادس والتأهل لأولمبياد طوكيو من الباب الكبير دون الدخول في حسابات معقدة في حالة الحصول علي المركز الثاني الذي ينقل صاحبه للالتحاق بتصفيات الملحق الأوروبي المؤهل للأولمبياد مع ثواني قارات

أوروبا وأسيا وأمريكا الجنوبية في أبريل المقبل .

وفاجيء المدير الفني باروندو لاعبيه بمحاضرة فنية قبل بدء معسكر اليوم بمحاضرة فنية شدد خلالها علي اللاعبين قائلا أن الأيام المقبلة حاسمة ولن أعترف بالأداء الجيد خلال المباريات المقبلة في الابطولة الافريقية , والذي يجب أن تعلموه جميعا أنني لن أرضي سوي بالفوز فقط وأعاد علي لاعبي المنتخب مرة أخري قائلا " المكسب فقط هو المهم بغض النظر علي الأداء " .

ووجه باروندو كلامه للاعبيه أنهم يجب تحمل المسؤلية خلال المباريات المقبلة والأيام الأربعة المقبلة

سنخوض فيها 6 وحدات تدريبية لعلاج الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الأربعة أمام صربيا والسويد في المعسكرين الأخيرين .

علي صعيد أخر اختتم المنتخب التونسي استعداداته لبطولة أمم أفريقيا منذ أيام قليلة بخوض دورة "يالو كاب " الودية الدولية في سويسرا التي يخسر خلالها أمام منتخب سويسرا بنتيجة 29-26 الذي فاز بالدورة بينما تقاسم تونس المركز الثاني مع منتخب هولندا الذي خسر من تونس في الثوان الأخيرة بنتيجة 30-29 وجاء منتخب أوكرانيا في المركز الرابع والأخير.

الجدير بالذكر أن قرعة منتخب مصر وضعته في المجموعة الأولي مع منتخبات الكونغو الديموقراطية وغينيا وكينيا بينما يتواجد المنتخب التونسي مع الكاميرون والرأس الأخضر وكوت ديفوار في المجموعة الثالثة . بينما تضم المجموعة الثانية كل من أنجولا والجابون ونيجيريا وليبيا . أما المجموعة الرابعة فتضم منتخبات المغرب والجزائر والكونغو برازافيل وزامبيا والسنغال