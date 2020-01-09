طارق العشري: لاعبو الزمالك يحتاجون للمعاملة النفسية

أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود أن مباراة الزمالك وزيسكو في الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ستكون في غاية الأهمية للفريق الأبيض.
وقال العشري في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الزمالك في سيكون في مواجهة صعبةأمام زيسكو غدًا ولا بديل عن الفوز للفريق الأبيض خلال المبارابات القادمة لضمان التأهل كأول مجموعة.
وأضاف العشري أن لاعبي الزمالك على أعلى مستوى ولكنهم يحتاجون أن يتعامل معهم المدرب معاملة نفسية للخروج من الكبوة
وأختتم العشري قائلًا اتمني التوفيق لممثلي مصر الزمالك والأهلي والتأهل في البطولة الأفريقية والتأهل للأدوار المقبلة.
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره زيسكو الزامبي مساء غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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