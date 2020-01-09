يبدأ حفل افتتاح بطولة نادي الصيد المصري للبراعم تحت رعاية ZED Park في الخامسة والنصف مساء الاحد المقبل بفندق فيرمونت نايل سيتي ،بحضور ممثل عن كل نادِ مشارك في البطولة. كما يحضر الحفل رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري محسن طنطاوي ،وأعضاء مجلس إدارة النادي الصيد المصري فرع الدقي بالكامل ،وكبري الشخصيات الهامة مثل رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس وهيثم عبد العظيم – الرئيس التنفيذي لشركة ORA وأحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ومحمد الشرقاوي مدير البطولة ،وكبري الشخصيات الهامة مثل رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس وهيثم عبد العظيم – الرئيس التنفيذي لشركة ORA وأحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ومحمد الشرقاوي مدير البطولة وسيد بديرالمنسق العام للبطولة ،ومشاهير كرة القدم مثل حازم امام و سيف زاهر وأحمد حسام ميدو ومحمد زيدان . زاهر وأحمد حسام ميدو ومحمد زيدان . ويشارك في البطولة الإعمار السنية 2006 و2007 و2008 و2009 و2010. Advertisements وتقام مباريات مواليد 2006 و2008 و2010 على ملاعب نادى الصيد بالدقي حتى الدور النهائي فقط، بينما تقام مباريات مواليد 2007 و2009 على ملاعب زاد. في الوقت الذى تقام فيه مباريات الدور النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع على ملاعب زاد. وسوف يتم تغطية حفل القرعة من خلال بعض القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الرياضة وكبرى الشخصيات في حفل افتتاح بطولة الصيد للبراعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.