موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا .. والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره زيسكو الزامبي على ملعب السلام مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو

تذاع مباراة الزمالك وزيسكو بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة بتعليق على محمد على.

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي والتي ضمت كلًا من..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالسلام - محمود الونش- حازم إمام - محمد عبدالشافي

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفى فتحي

الهجوم: عمر السعيد - مصطفى محمد

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي المتصدر بـ7 نقاط بينما زيسكو الزامبي في المركز الثالث برصيد نقطتين.