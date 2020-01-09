روبرتسون: محمد صلاح يمنحني ثقة حينما ألعب كرة عرضية

أكد أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي، إنه يفضل لعب الكرات العرضية إلى محمد صلاح وروبرتو فيرمينو. وقال روبرتسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية "أحاول عند تنفيذ الكرات العرضية أن تكون في المساحة بين المدافعين وحارس المرمى، واتمكن من تحديد ذلك بفضل لعبي كظهير أيسر". بين المدافعين وحارس المرمى، واتمكن من تحديد ذلك بفضل لعبي كظهير أيسر". وواصل "حينما ألعب كرة عرضية فإني أبحث عن محمد صلاح وفيرمينو، لأن تواجدهم في الهجوم يمنحني شعور أن الفرصة قائمة والعرضية التي ارسلتها ستكون هدف". الهجوم يمنحني شعور أن الفرصة قائمة والعرضية التي ارسلتها ستكون هدف". يذكر ان روبرتسون انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، قادمًا من هال سيتي، ويقدم مستوى مميز مع الريدز في الفترة الأخيرة، وقاد الفريق لتحقيق دوري أبطال اوروبا والسوبر الاوروبي، وكأس العالم للأندية.

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