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ألكسندر أرنولد لاعب الشهر في ليفربول

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تمكَّن ترينت ألكسندر أرنولد ظهير الإنجليزي، من حصد لقب أفضل لاعب للفريق خلال شهر ديسمبر الماضي.

ونال أرنولد الجائزة التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية،

بعد الأداء المميز الذي ظهر به خلال الفترة الماضية، ومساهمته بشكل كبير في انتصارات ليفربول في الأربع مباريات التي خاضها في شهر ديسمبر الماضي، بصناعة 3 أهداف وتسجيل هدف أمام ليستر سيتي.

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاقيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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