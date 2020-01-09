تمكَّن ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول الإنجليزي، من حصد لقب أفضل لاعب للفريق خلال شهر ديسمبر الماضي.
ونال أرنولد الجائزة التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية،بعد الأداء المميز الذي ظهر به خلال الفترة الماضية، ومساهمته بشكل كبير في انتصارات ليفربول في الأربع مباريات التي خاضها في شهر ديسمبر الماضي، بصناعة 3 أهداف وتسجيل هدف أمام ليستر سيتي.
يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاقيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر ألكسندر أرنولد لاعب الشهر في ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.