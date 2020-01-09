شاهد.. علي معلول نسر الأهلي لعام 2019

أختير النادي الأهلي نجم الفريق علي معلول الظهير الأيسر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليكون نسر الأهلي لموسم 2019. ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا :" نقدم لكم نسر عام ٢٠١٩ هو لاعبنا علي معلول تهنينا لك". نقدم لكم نسر عام ٢٠١٩ هو لاعبنا علي معلول تهنينا لك". وأضاف الحساب أن علي معلول خاض برفقة الأهلي الموسم الماضي 41 مباراة سجل خلالهما 11 هدف، بينما صنع النجم التونسي للشياطين الحمر 13 هدفًا. هدف، بينما صنع النجم التونسي للشياطين الحمر 13 هدفًا. ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في زيمبابوي، اليوم الخميس، على الملعب الوطني بالعاصمة هراري، استعدادًا لمواجهة فريق بلاتينيوم يوم السبت المقبل في رابع جوالات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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