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شاهد.. تعليق كوميدي من رؤوف خلف على قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

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نشر المعلق التونسي رؤوف خليف صورة تجمع بين النجم الإرجنتيني ليونيل لاعب وألفارو لاعب أتلتيكو مدريد قبل القمة المرتقبة بينهم مساء اليوم الخميس ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً

بتوقيت القاهرة وتذاع بشكل حصري عبر قناة .

ونشر خليف الصورة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا عليها :" قمة أخرى في نصف نهائي السوبر الإسباني ستجمع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ضغط كبير مسلط

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على فالفيردي ولاعبيه لتحقيق آمال الجماهير قصد الوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب، لكن المهمة لن تكون مفروشة بالورود خاصة أنهم يواجهون أحد المرشحين للظفر بالسوبر فمن سيحسم المواجهة ؟"

ومن المقرر أن الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد سيواجه في المباراة النهائية نظيره الذي تأهل بالأمس على حساب نظيره فالنسيا بعد أن تغلب علية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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