نتيجة مباراة مولودية الجزائر ووفاق سطيف فى الدوري الجزائري

يستضيف فريق مولودية الجزائر، على ارضية ملعب “5 جوليه 1962″، نظيره وفاق سطيف، ضمن مباريات اليوم الخميس 9-1-2020، في مباراة صعبة وقوية، من منافسات الجولة الثانية عشر فى الدوري الجزائري.

تنطلق مباراة مولودية الجزائر ووفاق سطيف مساؤ اليوم فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل المولودية المباراة بحثاً عن الفوز فقط، من أجل تصدر جدول المسابقة، الذي يتربع على قمته حالياً فريق شباب رياضي بلوزداد.

ويحتل مولودية الجزائر حالياً، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، جمعها من 14 مباراة، بواقع 8 انتصارات، و3 تعادلات، ومثلها خسائر، ويتخلف الفريق عن شباب بلوزداد بفارق نقطتين فقط للآخير، وفي حال فوز المولودية سيتصدر الجدول برصيد 30 نقطة.

وسجل لاعبو مولودية الجزائر خلال المباريات الـ 14 التي خاضوها 24 هدفاً، بينما اهتزت شباكهم بـ 16 هدفاً.

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أما فريق وفاق سطيف، فيحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حقق خلالها الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، بينما خسر 7 مواجهات.

وسجل لاعبو وفاق سطيف،20 هدفاً فى شباك منافسيهم، بينما اهتزت شباكهم 16 مرة.

ويعود آخر لقاء جمع بين وفاق رياضي سطيف ومولودية الجزائر الى 9-3-2019 بالجولة 19 بالدوري الموسم الماضي، والذي شهد فوز وفاق سطيف بثنائية دون رد.

سيتم بث مباراة مولودية الجزائر ووفاق سطيف في الدوري الجزائري، عبر قناة الرياضية الجزائرية.