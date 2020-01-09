خلاف حاد بين حسن صالح حميديتش ومدرب بايرن ميونخ بسبب الميركاتو الشتوي

قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الخميس إنه ليس سعيداً بطلب هانسي فليك المدير الفني للفريق بالتعاقد مع لاعبين جدد من خلال وسائل الإعلام، وأستبعد التعاقد مع الجناح الألماني ليروي ساني في فترة الأنتقالات الشتوية الجارية.

ويواجه فليك العديد من الإصابات، ووصف، أمس الأربعاء، موقف اللاعبين ” بالسيء للغاية” وأضاف في مقابلة مع صحيفة “سود دويتشه تسايتونج إن الفريق بحاجة لظهير أيمن وجناح.

وقال حميدزيتش للصحفيين في معسكر الفريق الشتوي بقطر :” تفاجأت بتخطيط الفريق عبر وسائل الإعلام. أنا فقط لا أحبذ التخطيط للفريق عبر وسائل الإعلام”.

ولكن حميدزيتش أعترف أيضاً أنه “لا يوجد أي خلاف” عندما يتعلق الأمر بالحاجة لوجوه جديدة في الفريق- بينما حذر من أن فترة الأنتقالات الشتوية فترة صعبة فيما يتعلق بالحصول على لاعبين جدد.

وقال حميدزيتش :”أريد مساعدة المدرب. نبحث عن الخيارات المتاحة ولكنه من الصعب تقوية الفريق. اللاعبين الكبار لا يسمح لهم بالرحيل خلال هذه الفترة”.

وأكد حميدزيتش أن “مستقبل بايرن ميونخ لا يعتمد على ظهير أيمن” وقال إنهم غير قريبين من التعاقد مع لاعب.

وقال أيضاً إن ساني “ليس قضية” حالياً خاصة وأن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي مازال يتعافى من إصابته الخطيرة في الركبة.

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ويحتل بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني سبع مرات متتالية، المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن لايبزج المتصدر.

ويستأنف بايرن ميونخ مبارياته في الدوري يوم 19 يناير بمواجهة هيرتا برلين.

ومازال بايرن ينافس أيضاً في بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

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