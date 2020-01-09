نتيجة مباراة السعودية واليابان فى كأس آسيا تحت 23 عام

يواجه الأخضر نظيره الياباني في أولى مشاركاته بكأس آسيا تحت 23 والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الخميس 9-1-2020 على ملعب تاماسات بتايلاند، وذلك فى تمام الساعة 16:15 بتوقيت مكة، 15:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت جرينتش.

ويقع الأخضر أولمبي في المجموعة “الثانية”، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر.

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وأكد مدرب الأخضر سعد الشهري على قوة مجموعة الأخضر في بطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند.

وأضاف: مجموعتنا تضم المنتخب القطري والمتخب الياباني والمنتخب السوري، سنلعب معهم على أكمل وجه، وطموحاتنا في هذه البطولة كبيرة.

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وتابع المدير الفني سعد الشهري تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي يوم الأربعاء: برنامج إعدادنا لبطولة كأس آسيا كان متنوعًا وشاملًا بحسب الخطة الموضوعة مسبقًا.

هذا ومن المقرر ان تنطلق منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً والتي تستضيفها تايلاند، يوم 8 من شهر يناير الجاري وتستمر حتى يوم 20 بمشاركة 16 منتخبًا، والتي تقام في ثلاث مدن، بانكوك وبوريرام وسونجخلا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن تطبيق تقنية الفيديو”VAR” خلال نهائيات كأس آسيا 2020 تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.