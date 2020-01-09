هناك مَن ينتظر إقالة سولشاير من مانشستر يونايتد

يراقب ماسيمليانو أليجري موقف أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، مع الفريق خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وترك أليجري فريق يوفنتوس في الصيف الماضي بعدما توج معه بخمس ألقاب متتالية للدوري الإيطالي، ويبحث حالياً عن تحد جديد.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن أليجري رفض التسرع في تدريب فريق، منذ تركه ليوفنتوس، على أمل تولي تدريب مانشستر يونايتد.

ويعتقد أن أرسنال عدل عن قراره بمحاولة التعاقد معه عقب إقالة أوناي إيمري.

ووفقاً للصحيفة فإن سولشاير لا يشعر يخطر الإقالة، ولكنه أكد أن الشوط الأول أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة هو أسوأ شوط لعبه فريقه هذا الموسم.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارين فقط في آخر ست مباريات.

ولدى أليجري العديد من الوكلاء في أوروبا، وهو أحد المدربين أصحاب السيرة الذاتية العالية التي سيرغب مانشستر يونايتد في الاعتماد عليه حال إقالة سولشاير.

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ووفقاً لـ”ديلي ميل” يتابع ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام السابق، هو أيضاً الموقف عن كثب.

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