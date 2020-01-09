بث مباشر | مشاهدة مباراة اليابان والسعودية في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر، شاهد مجانًا، لمباراة اليابان والسعودية اليوم الخميس 9-1-2020 ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المقامة في تايلاند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية.

يستضيف ملعب تاماسات في مدينة باثوم هذا اللقاء الصعب على المنتخبين ضمن المجموعة الثانية التي تضم كذلك سوريا وقطر.

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اليابان 0-1 السعودية

???? ستاد تاماسات (تايلاند)

???? مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

♻️ جارية الآن

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة اليابان والسعودية في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

???? مساء النور على الجميع، سأكون معكم “محمود ماهر” خلال الـ90 دقيقة قادمة من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365. إن شاء الله الفوز يكون حليف المنتخب العربي السعودي.

✋ الصدارة ستكون من نصيب الفائز بعد تعادل سوريا مع قطر 2/2 في الوقت القاتل من مباراتهما التي أقيمت بعد ظهر اليوم.

???? الاتحاد الاسيوي أعلن التشكيل الرسمي لكل من اليابان والسعودية قبل 45 دقيقة من المباراة.