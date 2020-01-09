بث مباشر | مشاهدة مباراة اليابان والسعودية في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

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يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر، شاهد مجانًا، لمباراة اليابان والسعودية اليوم الخميس 9-1-2020 ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المقامة في تايلاند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية.
يستضيف ملعب تاماسات في مدينة باثوم هذا اللقاء الصعب على المنتخبين ضمن المجموعة الثانية التي تضم كذلك سوريا وقطر.
اليابان 0-1 السعودية
???? ستاد تاماسات (تايلاند)
???? مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا
♻️ جارية الآن
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة اليابان والسعودية في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.
- ???? مساء النور على الجميع، سأكون معكم “محمود ماهر” خلال الـ90 دقيقة قادمة من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365. إن شاء الله الفوز يكون حليف المنتخب العربي السعودي.
- ✋ الصدارة ستكون من نصيب الفائز بعد تعادل سوريا مع قطر 2/2 في الوقت القاتل من مباراتهما التي أقيمت بعد ظهر اليوم.
- ???? الاتحاد الاسيوي أعلن التشكيل الرسمي لكل من اليابان والسعودية قبل 45 دقيقة من المباراة.
- ???????????? تشكيلة السعودية اليوم: محمد البامي – عبد الباسط هندي – حسان تمبكتي – عبد الإله العمري – عبد الرحمن غريب – ناصر العمران – عبد الله الحمدان – أيمن خليف – خالد الدبيش – مختار علي – سعود عبد الحميد.
- ???????????? تشكيلة اليابان اليوم: أوساكو – واتانابي – هاشيوكا – سوجيوكا – كوجا – شونتا تاناكا (7)- أو تاناكا (8) – ميشينو – أوكازاكي – أوجاوا – هاتاتي.
- 1″ صافرة بداية اللقاء..
- 4″ ???? إصابة مُبكرة للاعب وسط السعودية عبد الرحمن غريب، يتلقى العلاج على إثرها لمدة دقيقة.
- 7″ ???????? بووووووووووووم….يا مختار يا مختااااااار…تصويبة صاروخية لمختار علي من خارج صندوق العمليات تذهب جوار القائم الأيمن بأقل من ياردة..وكأنها لامست القائم وخرجت!
- 9″ ???????? بووووووووووووم….رائعة من عبد الله الحمدان، صوب من وضع الثبات داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى أبعدها حارس المرمى بأعجوبة لركنية.
- 10″ اليابان تحاول تهدئة اللعب بعد فرصتي مختار علي وعبد الله الحمدان.
- 20″ انتشار اليابان أفضل الآن .. بدأوا يستعيدوا مستواهم المعهود بعد فاصل من الفرص الضائعة للسعودية.
- 25″ التركيز واضح على تمرير الكرات الطولية في عمق دفاع السعودية لكن حسن تمبكتي دائمًا في الموعد.
- 29″ أوووووووووووه…حرررررام هذه الفرصة تضيع من عبد الرحمن غريب..الحارس أوساكو تعملق من جديد وأبعد تصويبة صاحب الرقم 7 إلى ركنية.
- 35″ هدوء تام في المباراة..يبدو ان الشوط يتجه نحو التعادل السلبي.
- 40″ تحضير بطيء من اليابان دون خطورة على المرمى السعودي.
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول
- انطلاقة الشوط الثاني
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني .. السعودية تنتقل إلى اليسار .. واليابان إلى اليمين.
- 48″ ⚽ جووووووووووول…أخيرًا السعودية تترجم أفضليتها على المرمى بهدف التقدم عن طريق “أيمن خليف” نجم نادي الوحدة السعودي.
- 51″ أووووووووه…ركنية لليابان تنفذ بشكل مميز، وعبد الباسط هندي في المكان الصحيح يُبعد هدف مؤكد 100٪ من على خط المرمى.
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