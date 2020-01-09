بعد صفعة صلاح..ماني يُحرم من الاحتفال بالجائزة في السنغال

عاد ساديو ماني مبكراً إلى فريقه ليفربول الإنجليزي قبل نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن فشل في اللحاق بالحفل الذي نُظم من أجله في العاصمة السنغالية داكار للاحتفال بتتويجه بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

وغاب ماني عن ذلك الحفل نتيجة اضطرابات في مواعيد الطيران بين مصر والسنغال، ليفقد بذلك فرصة الاحتفال بين عائلته وأصدقائه بمناسبة تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تلقى صفعة قوية من زميله في ليفربول “محمد صلاح” الذي تخلف عن حضور حفل الكاف في مدينة الغردقة المصرية أول أمس الثلاثاء 7 يناير 2020.

وجرى إلغاء الحفل السنغالي بعد فشل الطائرة التي كان يستقلها ماني في الحصول على التصريح اللازم للتحليق في الأجواء التونسية.

وقال ماني “كنت أخطط للسفر أولاً إلى السنغال لتقديم الشكر لأهلي وبلدي وشكرهم على كُل ما أعطوني إياه خلال مسيرتي الكروية، لكن لسوء الحظ لم أتمكن من القيام بهذه الزيارة الآن”.

و توج ماني بشكل رسمي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 وذلك خلال الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” والذي أقيم في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة دون حضور المنافس الرئيسي لماني “محمد صلاح” أو حتى اللاعب الجزائري “رياض محرز” الذي كان منشغلاً بمباراة ديربي مانشستر في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتحقق حلم ساديو ماني بالفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لأول مرة في مسيرته الكروية بعدما تواجد في القائمة النهائية المرشحة للجائزة للعام الرابع على التوالي.

ونال صاحب الـ 27 عامًا المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب أفريقي لعام 2016، قبل أن يتواجد في المركز الثاني في العامين الماضيين خلف المصري محمد صلاح.

وأصبح ماني ثاني لاعب سنغالي يفوز بالجائزة بعد النجم المعتزل الحاجي ضيوف – لاعب ليفربول السابق- و الذي توج بها عامي 2001 و2002.

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وخلال العام الماضي، فاز ماني بجائزة لاعب الشهر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وكانت الأولى في مارس الماضي والثانية في توفمبر الماضي، وهو ما يعكس توهجه مع ليفربول في 2019، خاصة وأنها المرة الأولى التي ينال خلالها اللاعب تلك الجائزة مرتين في عام واحد.

وبخلاف فوزه بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية مع ليفربول، قاد ماني منتخب بلاده للصعود إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية وسجل ثلاثة أهداف خلال مشوار منتخب (أسود التيرانجا) في البطولة لكنه عجز عن تحقيق حلم الجماهير السنغالية في الفوز باللقب للمرة الأولى بعد خسارة الفريق في النهائي أمام منتخب الجزائر.

ويتصدر ماني قائمة هدافي ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم برصيد 15 هدفاً في 28 مباراة لعبها مع الفريق، كما قام بصناعة 11 هدفاً آخر.

وتم أختيار ماني للجائزة بصفته صاحب الرصيد الأعلى من النقاط في التصويت الذي شارك فيه قادة ومدربو المنتخبات الوطنية الأفريقية الأعضاء في الكاف.

عاجل ورسمي | تتويج ساديو ماني بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

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