الشناوي يُحذر لاعبي الأهلي من مواجهة بلاتينيوم

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، أن المواجهة المقبلة للفريق أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر لها بعد غد السبت، صعبة وليست سهلة كما يظن البعض، خاصة وأن المباراة تقام على ملعب الفريق المنافس، بجانب أن الملاعب في إفريقيا تزيد من صعوبة المواجهات؛ بسبب أرتفاع درجة الحرارة والرطوبة وسوء حالة أرض الملعب.

وقال الشناوي في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة، وهدفهم هو المكسب، في ضوء تشابك المجموعة التي تضم الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم، حيث أن ثلاث فرق تمتلك 6 نقاط.

وأضاف أن فوز النجم الساحلي على بلاتينيوم في زيمبابوي لم يضع الأهلي تحت ضغط؛ لأنهم دائماً يلعبون للفوز سواء فاز بطل تونس على بطل زيمبابوي، أو لم يفز، موضحاً أن الأهلي دائماً لديه هدف واحد وهو الفوز داخل أرضه أو خارجها، وشدد على أن لاعبي الأهلي على قدر المسؤولية، وقادرون على العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط.

وأشار الشناوي إلى أن أي لاعب يشارك يبذل قصارى جهده، فالجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد، وليس المهم من يلعب، لكن الأهم في كل الأحوال هو تحقيق الفوز، وكل لاعب لديه رغبة أكيدة في المشاركة بالمباريات، وهو ما يزيد من قوة المنافسة الشريفة بين الجميع والتي تصب في النهاية في مصلحة الفريق، وهو ما ظهر جليا بعد غياب أكثر من لاعب؛ بسبب الإصابة وكان الجميع على مستوى المسؤولية .

وقال الشناوي إن لاعبي بلاتينيوم لديهم قدرة جيدة على التمركز بشكل صحيح، بجانب لعب الكرات الثابتة بطريقة مميزة، بالإضافة إلى أمتلاكه عناصر جيدة، خاصة الجناح الأيمن والأيسر، لكن الأهلي قادر على التعامل مع كُل نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس وفقاً لطريقة اللعب وخطة المباراة التي يحددها المدير الفني للفريق.

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وأوضح أن لاعبي الأهلي أعتادوا على خوض لقاءات صعبة في الأجواء الأفريقية المتعلقة بأرتفاع درجة الحرارة والرطوبة، موضحاً أنه يتمنى أن يحالف التوفيق لاعبي الأهلي في اللقاء المقبل؛ من أجل العودة بالأنتصار.

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