اونلاين | يلا شوت now مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر yalla goal كورة لايف رابط ماتش برشلونة plus جودة متعددة

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يواجه نادي برشلونة مساء اليوم نظيره فريق أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني ويقام اللقاء على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة حيث تستضيف السوبر الأسباني في نسختها الجديدة، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز اليوم والتأهل للمباراة النهائية ، وقد حقق البرسا بطولة السوبر الأسباني 13 مرة بينما أتلتيكو مدريد حققها في بطولتين فقط،ووصل أتلتيكو مدريد للعب في السوبر الأسباني كونه حقق المركز الثالث في ترتيب الليجا للموسم الماضي، بينما البلاوجرانا وصيف الكأس وهو بطل الدوري لذا التقى الفريقين اليوم ويسعى كلا منهما للتتويج باللقب.

مبارة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يخوض برشلونة لقاء اليوم بقيادة ليونيل ميسي الذي يكون حاضرا لتحقيق الفوز ، وسوف يفتقد برشلونة لجهود عدد من لاعبيه على رأسهم حارس المرمى مارك أندرية تيرشتيجن، ولاعب الوسط أرتور ميلو،والفرنسي عثمان ديمبيلي، ويذكر أن برشلونة قد خسر بطولة الكأس في النسخة الماضية لصالح فالنسيا، ويسعى ميسي وزملائه للفوز اليوم والصعود للمباراة النهائية.

على الجانب الآخر يسعى نادي أتلتيكو مدريد كسر العقدة أمام الفريق الكتالوني وتحقيق الفوز اليوم، حيث أن أتلتيكو مدريد لم يمكنه تحقيق الفوز على برشلونة منذ أبريل 2016.

ويقود نادي أتلتيكو مدريد المدير الفني الأرجنتيني ديجو سيميوني، الذي قرر أن يضغط بجميع أوراقه لمواجهة ميسي ورفاقه في المباراة القوية، وفي تصريح صحفي للمدير الفني قال أن لقء اليوم يختلف عن مباريات الليجا حيث أن الخسارة تعني الاقصاء من البطولة، ولذلك لن يكون هناك خيار أمام كل فرقة سوى تحقيق الفوز مما يزيد من قوة وصعوبة اللقاء.

وأضاف سيميوني أنه يتذكر بسعادة كأس السوبر الأسباني 2014 الذي فاز به أتلتيكو مدريد، ويطمح لتحقيق بطولة 2020 على حسب برشلونة العنيد الذي حقق الرقم القياسي بالفوز بالبطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة مساء اليوم الخميس 9 يناير في التوقيتات الآتية:

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تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة على قناة “KSA Sports 1 HD” ويعلق على المباراة السعودي فهد العتيبي والمصري بلال أحمد علام .

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: نيتو.

الدفاع: بيكيه، روبيرتو، ألبا، لونجليه.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، سواريز، جريزمان.