اونلاين | LIVE.. بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE.. بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان ومتابعي المباريات القوية معرفة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد مباريات كأس السوبر الاسباني وتوقيتها، تلك المباراة التي من المقرر أن تقام غدًا الخميس الموافق 9/1/2020 على أرضية ملعب الجوهرة المُشعة بحضور جماهيري ضخم، نظرًا لأن تلك البطولة تضم أربعة فرق قوية فقط، وتقام على دورين لأول مرة في تاريخ البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

سوف تنقل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ضمن مباريات كأس السوبر الاسباني 2020 على شاشة السعودية الرياضية الأولى KSA Sports 1 HD، وسوف تكون بتعليق المُعلق فهد العتيبي وبلال علام، ويدخل فريق برشلونة إلى المباراة سعيًا وراء الفوز باللقب بعد أن تُوج به 13 مرة قبل ذلك، أما فريق أتليتكو مدريد لم يفز سوى ثلاثة مرات فقط.

ويمكن متابعة القناة السعودية الرياضية الأولى عبر التردد التالي :

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اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز

قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sports 1 نايل سات 12284 عمودي 27500

قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sports 1 عرب سات 12149 أفقي 27500

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

من المنتظر أن تقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات، ويدخل فريق برشلونة إلى المباراة بعد أن نجح في التعادل مع فريق اسبانيول في الدوري الإسباني، على الرغم من إصابة اللاعب تير شتيجن، ولكن سوف يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز في المباراة بأي شكل من الأشكال، وعلى المقابل فأن فريق أتلتيكو مدريد يدخل وهو يحتل المركز الثالث في الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدرين، ويسعى أيضًا إلى الفوز بالمباراة للتأهل إلى المباراة النهائية.