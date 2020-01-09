رياضة | وكيل أعمال نجم ريال مدريد يحسم مصيره في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل أعمال نجم ريال مدريد يحسم مصيره في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت تقارير صحفية عالمية بأن النجم الويلزي البالغ من العمر 30 عامًا قد يقترب من الرحيل عن الدوري الإسباني وذلك في عدة مناسبات منذ الصيف الماضي وحتى الآن، حيث طرح توتنهام كخيار رئيسي إلى جانب الدوري الصيني.
وأكدت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا إمكانية رحيل جاريث بيل من أجل اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية مع النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام والذي تمكن من شراء حقوق نادي ميامي.
وقال جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل في تصريحات لشبكة ESPN العالمية:"موكلي لا يدرس الرحيل إلى الولايات المتحدة، من غير المتوقع أن يرحل عن ريال مدريد هذا الشهر أو في الصيف القادم أيضاً".
واختتم بارنيت تصريحاته قائلاً:"من المستبعد جداً بالنسبة إلى جاريث بيل أن تؤدي سوق الانتقالات الصيفية القادمة إلى تغيير المشهد، هو لديه عقد حتى عام 2022 وليس لديه نية للانتقال إلى وجهة أخرى".