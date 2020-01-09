رياضة | نجم الأهلي يبحث عن عرض سعودي للرحيل في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يبحث عن عرض سعودي للرحيل في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق الأهلى، في البحث عن عرض فى الدورى السعودى للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما رفض اللاعب كل العروض المحلية التى وصلته مُؤخرًا.

ويفضل حسين السيد الانتقال إلى الدورى السعودى، خصوصًا أنه لديه تجربة سابقة جيدة فى صفوف فريق الاتفاق السعودى، قبل أن يعود للدورى المصرى من بوابة المارد الأحمر.

ورفض حسين السيد عددًا من العروض المحلية، فى الساعات الماضية، تحديدًا من الإسماعيلى وإنبى، كما يتجه نحو رفض محاولات الزمالك للحصول على خدماته، فى الميركاتو الشتوى الجارى.