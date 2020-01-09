رياضة | تأجيل مباريات المجموعة الحادية عشر إلي الثلاثاء القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباريات المجموعة الحادية عشر إلي الثلاثاء القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة مسابقات المجموعة الحادية عشر، من دوري القسم الثالث، عن تأجيل الجولة السادسة عشر بالمجموعة الحادية عشر حيث تقرر التأجيل من السبت ١/١١ إلى الثلاثاء ١/١٤.

جاء قرار التأجيل، نظرا لسوء الأحوال الجوية وعدم صلاحية عدد كبير من الملاعب لأقامة المباريات.

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وتقام مواجهات بداية الدور الثاني الثلاثاء القادم، نهضة العامرية مع شباب القباري و مركزشباب كفربولين مع العبور ومياه البحيرة مع شباب المعمورة ونادي رشيد مع مركزشباب كوم حمادة وغزل كفر الداور مع نادي بدر والترام مع إسكندرية للبترول سبورتنج مع نادي كوم حمادة و أخيرا حوش عيسي مع إيتاي البارود.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1-سبورتنج 28 نقطة

2-مياه البحيرة 28 نقطة

3-الترام 26 نقطة

4-بدر 24نقطة

5-اسكندرية للبترول 23نقطة

6-إيتاي البارود 22نقطة

7-مركزشباب كوم حمادة 19نقطة

8-كفربولين 18نقطة

9-نهضة العامرية 17نقطة

10-العبور 16نقطة

11-غزل كفرالدوار 16نقطة

12-حوش عيسي 15نقطة

13-نادي رشيد 15نقطة

14-المعمورة 13نقطة

15-القباري 13نقطة

16-نادي كوم حمادة 11نقطة