رياضة | بنى سويف يضم مهاجم الترسانة في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يضم مهاجم الترسانة في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مجلس إدارة نادى بنى سويف، على توقيع اللاعب، محمد أشرف، مهاجم الترسانة، لمدة موسمين ونصف، بدوري القسم الثاني.

وقال محمد الواضح ، المشرف على الكرة بنادى بنى سويف : أن اللاعب قام بالتوقيع لبني سويف، في حضور وكيل أعماله وياسر التونى مدير الكرة ببنى سويف.

وسبق للاعب الانضمام لصفوف أندية تليفونات بنى سويف، وطلائع الجيش،

والإنتاج الحربي، وإنتقل للترسانة، مطلع الموسم الحالي.

وكان بنى سويف قد نج فى ضم أحمد العباسي مدافع بيلا لصفوف الفريق السويفى لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر .

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وكان بنى سويف الرياضى قد أنهى الدور الاول بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بمركز الوصافة خلف البنك الأهلى متصدر القمة بفارق نقطة وحيدة ، وحملت ارقام بنى سويف خلال الدور الاول العديد من الظواهر الهامة فنيا للفريق الطامح فى تحقيق إنجاز الصعود للدورى الممتاز .

حقق الفريق الفوز فى 7 مباريات تمثلت فى الفوز أمام شبان قنا بنتيجة 0/4 وأمام سوهاج بهدف نظيف وأمام المنيا بهدفين نظيفين وأمام الإعلاميين بنتيجة 1/2 وأمام ديروط 1/2 وأمام الفيوم بهدف نظيف وأمام طهطا بنتيجة 0/2 .

فيما تعادل سلبيا الفريق السويفى بمباراتين أمام بترول اسيوط وتليفونات بنى سويف، وخسر الفريق السويفى مباراتين أمام الالمونيوم بهدف نظيف وكذلك أمام البنك الأهلى .

وعقب ختام الدور الاول تصدر محروس محمود مدافع الفريق، وعلى محمد على لاعب الوسط قائمة اللاعبين، الاكثر مشاركة برصيد 10 مباريات فيما لم يشارك كلا من محمد عبد الستار حارس المرمى والافريقى ليتشا فى اى مباراة حتى الآن .