رياضة | السبت.. الفنان خالد النبوي يحتفل بفيلمه الجديد يوم وليلة مع لاعبي اتحاد الإعاقات الذهنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. الفنان خالد النبوي يحتفل بفيلمه الجديد يوم وليلة مع لاعبي اتحاد الإعاقات الذهنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل الفنان الكبير خالد النبوي بعد غد السبت بعرض فيلمه الجديد ‏"يوم وليلة" مع لاعبي الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي.

ويحضر الفنان خالد النبوي بصحبة ١٠٠ لاعب ولاعبة من أبناء الاتحاد المصري حفل الساعة التاسعة والنصف صباحا بسينما سيتي ستارز، حيث تشارك في الفيلم الطفلة "ميرنا" من أبطال الاتحاد الداون سيندروم.

يذكر أن فيلم يوم وليلة يدور حول مجموعة من الأحداث التي تتلاقي فيها مصائر وأقدار أبطال العمل، حيث يستعرض العديد من مشكلات المجتمع المصري وأزماته فى دراما اجتماعية مختلفة ومميزة.