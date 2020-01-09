رياضة | مفاجآت نارية في تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت نارية في تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيلته المتوقعة لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي غدًا الجمعة بدوري أبطال افريقيا.



ويلتقي الزمالك مع زيسكو غدًا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



ومن المنتظر أن يتكون التشكيل من:



محمد أبو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع.

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وفرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط.



مصطفى محمد في خط الهجوم.



وتغلب الزمالك على طنطا بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري بعد مواجهة صعبة ومثيرة على أبناء القلعة البيضاء.

