رياضة | خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد مسؤولو النادي الأهلي لفتح خطوط اتصال مع الزامبي جاستن تشونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر داخل إدارة النادي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات حصل على الضوء الأخضر من مجلس الإدارة والسويسري رينيه فايلر لإنهاء الصفقة وحسمها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر: "ملف النيجيري بليسنج إليكي تم إغلاقه من جانب مسؤولي القلعة الحمراء، والتوجه إلى تشونجا جاء بناءً على رؤية فنية من الجهاز الفني".

وتابع: "أمير توفيق سوف يعقد جلسه مع وكيل اللاعب وناديه، والاتفاق على كافة بنود التعاقد، وفي حال التوصل لاتفاق سيكون الإعلان الرسمي قبل نهاية الأسبوع المقبل".

Advertisements

واختتم المصدر: "لوزيرن السويسري رفض التفريط في إليكي أو تخفيض القيمة المادية المطلوبة لرحيله، وهو ما جعل مسؤولو النادي صرف النظر عن خدماته".

وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب هبوط مستوى الخط الأمامي في الوقت الحالي.

وكان تشونجا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي بالانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المقابل المادي حال دون إتمامها.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عصر السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.