رياضة | أسطورة ليفربول يعترف بصعوبة تدريب الريدز بعد كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يعترف بصعوبة تدريب الريدز بعد كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ستيفن جيرارد بأن أي مدرب يخلف يورجن كلوب في تدريب ليفربول، سيكون موقفه صعب إذا حصل مدرب الريدز على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقترب كلوب من قيادة ليفربول للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 عامًا، حيث يحتل المركز الأول بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه مع وجود مباراة مؤجلة.

وقال كلوب في تصريحات في ’’البودكاست’’ بشبكة (سكاي سبورتس) البريطانية مع زميله السابق في فريق ليفربول، جيمي كاراجير، أقر جيرارد بأن المهمة أصبحت أكثر صعوبة.

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وتا جيرارد: ’’سيكون الأمر أصعب، لقد أجريت محادثة مع يورجن عندما تولى المهمة واعتقد أنه قادر على حل المشاكل، إذا توليت منصبي الآن منه، فسيكون ذلك أكثر صعوبة مما لو كنت قد جئت محل بريندان رودجرز أو روي هودجسون، ومن المحتمل أن تكون لدي فرصة أفضل للفوز’’.

وحصل جيرارد على خطوته الإدارية الأولي مع نادي رينجرز الاسكتلندي الممتاز، ويبعد حاليًا بفارق نقطتين فقط عن سيلتيك الذي يتصدر جدول الترتيب، لكن رينجرز لديه مباراة في مؤجلة يمكن أن تجعلهم يتخطون منافسيهم.

في حين تلقى قائد فريق ليفربول السابق جائزة أفضل مدرب لشهر ديسمبر، مما زاد من وزنه على دعواته لخلافة كلوب في المستقبل.